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Папа Лъв XIV ще се подложи на белодробна операция в идните дни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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папа лъв xiv обяви подложи белодробна операция идните дни
Снимка: БТА
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Папа Лъв XIV заяви, че в идните дни ще се подложи на белодробна интервенция, предадоха световните агенции и италианските медии. Папата обяви това след традиционната си неделна молитва. Той каза, че лекари са му открили "възелче в ранен стадий" в белия дроб или така наречения нодулус и са му препоръчали операция. Лъв XIV каза, че малкото образувание в белия му дроб е било открито по време на наскорошен медицински преглед.

След като папата съобщи новината за предстоящата операция, говорителят на Ватикана Матео Бруни поясни, че тя е планирана за първите дни на идната седмица и се очаква да има едноседмичен възстановителен период. Той на каза в коя болница ще бъде приет за лечение папата. Но се предполага, че това може да е многопрофилната клиника "Джемели" в Рим, в която има специален папски апартамент.

Лъв XIV е на 71 години. Той беше избран за папа миналата година от конклава, след кончината на папа Франциск, който имаше редица здравословни проблеми, в това число и белодробни, припомнят медиите.

Папата е в добра физическа форма и досега не беше известно той да има здравословни проблеми. Той вече предприе и няколко продължителни задгранични пътувания и има планирана визита в Уругвай, Аржентина и Перу в периода 6-17 ноември. Не е ясно засега дали операцията ще попречи на това пътуване.

Преди да обяви новината за предстоящата си операция, папа Лъв XIV произнесе неделната си молитва, а след това се срещна с членовете на религиозното "Братство на Господаря на чудесата". Това е една от най-големите и значими перуански католически асоциации. Пред тях той спомена за визитата си в Перу и им благодари за техните молитви.

По повод новината за предстоящата операция на папата италианският премиер Джорджа Мелони изрази лична съпричастност, както и тази на правителството ѝ, с него пред изпитанието, през което той предстои да премине в идните дни:

"Ведростта и спокойствието, с които той говори по време на неделната молитва, ни успокояват всички", заяви тя.

снимки: БТА

#белодробна операция #Папа Лъв #папа Лъв XIV #болница #Ватикана

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