Кои са тазгодишните носители на "Златен кукерикон"

Сатирата връчи за десети път своите награди "Златен кукерикон". Събитието се организира по традиция на 7 април – датата, на която през 1956 г. е изиграно първото представление на театъра. Статуетките се дават на театрални творци от цялата страна, създатели на комедийни и сатирични спектакли.

Лауреатите тази година са актрисата Весела Бабинова (за ролята на Екатерина Велика във "Велика" от Тони Макнамара, режисьор Стайко Мурджев, Малък градски театър "Зад канала"), актьорът Тодор Дърлянов (за Вернер Хофман в "Берлин, Берлин", реж. Стоян Радев, Драматичен театър-Пловдив), режисьорът Антон Угринов (за "Херкулес vs Авгий", драматургична версия по мита за Херкулес и Авгий на Ивайло Христов, театър "София"), Даниел Кукушев – в категория "Млада надежда" (за ролята на Филей в "Херкулес vs Авгий"), и за постановка – "Велика".

Стефан Мавродиев взе наградата за цялостен принос в областта на сатирата и хумора, на името на Георги Калоянчев. Преди появяването му на сцената бяха прожектирани кадри от негови роли, на фона на наживо представената песен "Вървят ли двама" от филма "Козият рог", позната в изпълнението на Мария Нейкова.

"Малко ми е странно и изненадващо да получа такава награда. Всъщност, какво се чудя толкова? Трябва да започна на благодаря. Всъщност, има толкова много виновници, за да бъда избран за тази награда", каза Мавродиев.

Той беше посрещнат с продължителни аплодисменти и изправена на крака публика. Благодари на създателя на Сатирата и негов учител Стефан Сърчаджиев, на Методи Андонов, който нарече "велик учител", на Младен Киселов, Андрей Аврамов, Мирослав Белович, Лиляна Тодорова, Николай Люцканов, Владимир Люцканов.

Досега сред носителите на този почетен приз са Мая Новоселска (2024), Нина Димитрова (2023), Ицхак Финци (2022), Пламен Марков (2021), Андрей Аврамов (2020), Татяна Лолова (2019) и Славчо Пеев (2018).

