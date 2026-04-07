начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Стефан Мавродиев получава десетия „Златен кукерикон" за цялостен принос

стефан мавродиев получава десетия bdquoзлатен кукериконldquo цялостен принос
Наградата „Златен кукерикон“ за цялостен принос в областта на сатирата и хумора, на името на Георги Калоянчев, се присъжда на Стефан Мавродиев, съобщиха от Сатиричния театър „Алеко Константинов“.

Досега сред носителите на този почетен приз са Мая Новоселска (2024), Нина Димитрова (2023), Ицхак Финци (2022), Пламен Марков (2021), Андрей Аврамов (2020), Татяна Лолова (2019) и Славчо Пеев (2018).

Днес Сатирата ще връчи за десети път своите награди на колеги – театрални творци от цялата страна, създатели на комедийни и сатирични спектакли. Сатиричният театър не подлежи на номинации и награди, припомнят от трупата.

Номинациите в категория „Млада надежда“ са Даниел Кукушев (за ролята на Филей в „Херкулес vs Авгий“, драматургична версия по мита за Херкулес и Авгий на Ивайло Христов, режисьор Антон Угринов, театър „София“), както и Димитър Стойнов от същата постановка, номиниран за ролята на Тантал. Третата номинация е за Стефани Христова (за режисурата на „Г-н Колперт“, от Давид Гизелман, център за съвременен танц и сцена „Дерида“).

За женска роля са номинирани Весела Бабинова (за ролята на Екатерина Велика във „Велика“ от Тони Макнамара, режисьор Стайко Мурджев, Малък градски театър „Зад канала”), Гергана Арнаудова (за Суска и Мага в „Муа у тупан“ от Боян Папазов, режисьор Николай Кенаров, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, Варна) и Радина Думанян (за Ема Келер в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър-Пловдив).

За мъжка роля са номинирани Владимир Зомбори (за Зоро в мюзикъла „Зоро“, по музиката на Gipsy Kings и Джон Камерън, режисьор Ивайло Ненов, Държавна опера Русе), Спартак Тодоров (за Ралф в постановката „Г-н Колперт“) и Тодор Дърлянов (за Вернер Хофман в „Берлин, Берлин“).

В категория „Режисура“ номинациите са за Антон Угринов (режисьор на „Херкулес vs Авгий“), Венцислав Асенов (режисьор на „Голям мръсник“ от Пиер Шено, Драматично-куклен театър- Враца) и Десислава Шпатова (режисьор на „Рейс“ от Станислав Стратиев, Драматично-куклен театър Пазарджик).

Номинирани са и постановките „Берлин, Берлин“, „Велика“ и „Херкулес vs Авгий“.

