Коко Гоф е новата кралица на "Ролан Гарос" след трисетов трилър срещу Сабаленка

Коко Гоф укроти тежките метеорологични условия в Париж, както и световната №1 Арина Сабаленка, за да триумфира с титлата от "Ролан Гарос" при жените. 21-годишната американка спечели финала срещу беларускинята след 6:7(5), 6:2, 6:4 за 2 часа и 38 минути.

Това е втори трофей от турнирите от Големия шлем за световната №2, след този от US Open 2023, когато отново победи Сабаленка в три сета. Тя повежда и в двубоите срещу трикратната шампионка от Шлема, като вече има 6 успеха срещу 5 за беларускинята.

Сабаленка ще продължи да води в световната ранглиста на WTA през следващата седмица, но за нея остава горчилката от втори загубен финал на турнир от Големия шлем тази година, след като на Australian Open бе победена от друга американка - Медисън Кийс.

Световната №1 бе машинист на собственото си влакче на ужасите през продължилия 77 минути първи сет. Тя беше безмилостна в началото на сблъсъка и набързо поведе с два пробива за 4:1.

Последва драстичен спад в нейната игра, от което Гоф се възползва и изравни резултата. Веднага след това беларускинята спечели отново подаването на съперничката и сервираше за сета при 5:4. В десетия гейм Сабаленка стигна до два сетбола, но тя допусна и много грешки, което от своя страна рефлектира в пет точки за рибрейк за американката. Именно петата бе печеливша за Гоф, която се спаси за втори път и запази шансове за успех. Ситуацията обаче се повтори и Сабаленка отново поведе с пробив за 6:5, само за да бъде разочарована от брилянтен минаващ удар на световната №2, който форсира тайбрек.

COCO GAUFF WHAT A WAY TO FORCE THAT TIEBREAKER #RolandGarros pic.twitter.com/rLg2dd7jWn

В него ролите се обърнаха и Гоф бе тази, която пое инициативата с два минипробива и аванс от 3-0. Сабаленка обаче постепенно намаляваше изоставането си и първа стигна до сетбол, който този път не беше опропастен и така тя най-накрая спечели първата част.

Вторият сет бе еднопосочен трафик за американката. Този път тя поведе с два пробива и 4:1, но съперничката ѝ върна един от тях, напомняйки за развоя на първата част. Гоф обаче не позволи да се стигне до случилото се по-рано и реализира бърз рибрейк на нула и след това затвори сета на собствено подаване, отново на нула.

Taking it up a notch in the second: set 2 goes to Coco #olandGarros pic.twitter.com/A2zd3r7y0T