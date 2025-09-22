БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

Виктория Томова отново изпадна извън топ 100

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Най-голям прогрес от българските тенисистки отбеляза Елизара Янева.

Виктория Томова
Снимка: Imago
Слушай новината

Първата ракета на България при дамите Виктория Томова загуби мястото си в топ 100 в световната ранглиста на WTA. 30-годишната софиянка отстъпи с 18 позиции и заема 115-о място с 675 точки в новото издание на класацията.

Най-голям прогрес от българските тенисистки отбеляза Елизара Янева, която спечели титлата на турнира в Пазарджик и се изкачи със 194 места в ранглистата, заемайки 464-а позиция със 110 точки.

В топ 10 на класацията няма промени. Начело е шампионката от US Open Арина Сабаленка (Беларус) с 11225 точки, следвана от победителката на турнира в Сеул Ига Швьонтек с 8433 и американката Коко Гоф, която има 7873 точки в актива си.

