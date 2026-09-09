Коко Гоф спаси два мачбола на Мира Андреева и се класира за полуфиналите на US Open

Американката Коко Гоф ще играе на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис. В последния четвъртфинал от програмата 22-годишната представителка на домакините спаси два мачбола срещу рускинята Мира Андреева и я елиминира след 2:6, 7:6(7), 6:2 и 2 часа и 21 минути игра.

Гоф, която взе титлата в Ню Йорк през 2023 година, изигра слаб първи сет. В него тя допусна 14 непредизвикани грешки срещу само три печеливши удара и това я постави в позиция да не бъде конкурентна срещу 19-годишната Андреева.

Много нервен се оказа вторият сет, като неговият изход бе и ключов за развитието на мача. Гоф на два пъти повеждаше с пробив аванс, но Андреева успяваше да изравни.

В тайбрека рускинята стигна и до два мачбола - при 6:5 и при 7:6 точки, като във втория случай тя имаше и сервис на своя страна. Гоф обаче отрази и двете възможности, а след това при първата си възможност в тайбрека да затвори сета го направи с 9:7 точки.

COCO GAUFF SAVES TWO MATCH POINTS AND FORCES A THIRD SET! pic.twitter.com/v0POaepY5D — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Изгубила импулса в играта си, Мира Андреева не приличаше на себе си в третия сет. Шампионката от "Ролан Гарос" бе тази, която направи 14 непредизвикани грешки, докато Гоф бе на противоположния полюс и допусна само две такива.

На полуфиналите, които са в четвъртък, Коко Гоф ще срещне Елена Рибакина от Казахстан, която с победата си на четвъртфиналите над китайката Цинвън Чжън си гарантира и изкачване до първото място в световната ранглиста от понеделник. Другата финалистка в турнира ще бъде определена от мача между поставената под №1 в схемата Арина Сабаленка от Беларус и американката Джесика Пегула.