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Коко Гоф спаси два мачбола на Мира Андреева и се класира за полуфиналите на US Open

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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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Американката си осигури среща с Елена Рибакина.

фурнаджиев
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Американката Коко Гоф ще играе на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис. В последния четвъртфинал от програмата 22-годишната представителка на домакините спаси два мачбола срещу рускинята Мира Андреева и я елиминира след 2:6, 7:6(7), 6:2 и 2 часа и 21 минути игра.

Гоф, която взе титлата в Ню Йорк през 2023 година, изигра слаб първи сет. В него тя допусна 14 непредизвикани грешки срещу само три печеливши удара и това я постави в позиция да не бъде конкурентна срещу 19-годишната Андреева.

Много нервен се оказа вторият сет, като неговият изход бе и ключов за развитието на мача. Гоф на два пъти повеждаше с пробив аванс, но Андреева успяваше да изравни.

В тайбрека рускинята стигна и до два мачбола - при 6:5 и при 7:6 точки, като във втория случай тя имаше и сервис на своя страна. Гоф обаче отрази и двете възможности, а след това при първата си възможност в тайбрека да затвори сета го направи с 9:7 точки.

Изгубила импулса в играта си, Мира Андреева не приличаше на себе си в третия сет. Шампионката от "Ролан Гарос" бе тази, която направи 14 непредизвикани грешки, докато Гоф бе на противоположния полюс и допусна само две такива.

На полуфиналите, които са в четвъртък, Коко Гоф ще срещне Елена Рибакина от Казахстан, която с победата си на четвъртфиналите над китайката Цинвън Чжън си гарантира и изкачване до първото място в световната ранглиста от понеделник. Другата финалистка в турнира ще бъде определена от мача между поставената под №1 в схемата Арина Сабаленка от Беларус и американката Джесика Пегула.

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#US Open 2026 #Мира Андреева # Коко Гоф

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