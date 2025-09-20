БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кола изгоря на пътя за Велинград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Движението временно се извършва в една лента

изгоряла кола - Велинград
Лек автомобил изгоря на пътя за Велинград. По първоначална информация колата се е самозапалила в движение. Сигнал е подаден на тел. 112 малко преди 15 часа. На мястото незабавно са изпратени дежурен полицейски екип на Районното управление във Велинград и дежурната смяна огнеборци.

За щастие няма пострадали хора. За БНТ говорителят на Областната дирекция на МВР – Пазарджик Мирослав Стоянов съобщи, че водачът – 67-годишен мъж – е успял да спре и да излезе извън автомобила още при възникването на пожара и е невредим.

Пожарът е потушен изцяло и няма опасност за преминаващите. Движението по натоварения път към курорта обаче се извършва в едната лента и се регулира от екип на "Пътна полиция". Ограничението ще остане в сила, докато изгорелият автомобил не бъде преместен с пътна помощ.

#велинград #изгоряла кола #инцидент

