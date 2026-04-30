Кола катастрофира на Италианския мост край Стара Загора, шофьорът избяга

Тежък пътен инцидент стана на пътя Казанлък - Стара Загора в района на Италианския мост. Катастрофиралият автомобил е открит на пътното платнно.

Според първоначалните данни колата най-вероятно е навлязла в насрещното движение. Вероятно автомобилът се е движил с несъобразена скорост и се е обърнал в обратната посока след удара.

Полицията изяснява случая. Шофьорът е напуснал мястото на инцидента и в момента се издирва.

Движението в участъка е затруднено, но пътят не е затворен. Трафикът се осъществява с повишено внимание.