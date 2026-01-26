Кола се обърна на оживен булевард в Благоевград

Лек автомобил се обърна на мокрия асфалт на оживен булевард в Благоевград. Инцидентът е станал преди минути на бул. "Джеймс Баучер". Два леки автомобила са се движили успоредно в посока един от кварталите.

Зад тях, с пуснати сирени и светлини в същата посока идвала линейка, завиха за от пресцентъра на МВР за БНТ.

За да пропусне автомобила със специален режим, единият водач леко навлиза в дясна лента и удря движещата се до него кола.

Заради мократа настилка, колата се обръща и застава на една страна. Водачът на обърнатия автомобил е с охлузвания.

Той е прегледан на място и след това е транспортиран към Спешен център.

Движението на булеварда в момента е затруднено.

Служители на МВР са на мястото на инцидента за доизясняване на случая.