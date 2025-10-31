БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Коледният бонус става задължителен в Словения

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Той ще е на стойност от 639 евро

Коледният бонус става задължителен в Словения
Слушай новината

Словенското правителство одобри законопроект, въвеждащ задължителен коледен бонус за всички служители, съобщават местните медии.

Така наречената зимна празнична надбавка ще бъде в размер на половината минимална работна заплата, което означава, че за тази година ще бъде на стойност 639 евро.

Според приетата вчера разпоредба срокът за изплащане на бонуса е не по-късно от 18 дни след крайния срок за изплащане на заплатите през ноември.

Ако компанията има затруднения с ликвидността, парите могат да бъдат изплатени до 31 март, отбелязва словенското издание на „Форбс“.

#коледен бонус #Словения

Последвайте ни

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
2
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
3
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
4
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски
5
Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир...
САЩ частично изтегля контингента си от Румъния
6
САЩ частично изтегля контингента си от Румъния

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...

Още от: Европа

Принц Андрю вече не е принц заради връзки с Джефри Епстийн
Принц Андрю вече не е принц заради връзки с Джефри Епстийн
Аферата "Епстийн": Британският принц Андрю губи титлата си "принц" Аферата "Епстийн": Британският принц Андрю губи титлата си "принц"
Чете се за: 01:30 мин.
Френската прокуратура иска от 2 до 4 г. затвор за четиримата българи, осквернили Мемориала на Холокоста в Париж Френската прокуратура иска от 2 до 4 г. затвор за четиримата българи, осквернили Мемориала на Холокоста в Париж
Чете се за: 01:07 мин.
Две партии с почти еднакви резултати след изборите в Нидерландия Две партии с почти еднакви резултати след изборите в Нидерландия
Чете се за: 03:15 мин.
Германска фирма използва обира в Лувъра за реклама Германска фирма използва обира в Лувъра за реклама
Чете се за: 00:55 мин.
Екатерина Захариева за еврозоната: Процесът върви по план Екатерина Захариева за еврозоната: Процесът върви по план
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва? Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Официално: Срещата между Тръмп и Путин е отменена? Официално: Срещата между Тръмп и Путин е отменена?
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Бюджет 2026: Синдикати и работодатели с критики към параметрите на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
С почти 300 км/ч: Ураганът "Мелиса" взе 44 жертви
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Иран за възобновяването на ядрените опити на САЩ: Безотговорно -...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Иван Тенев в спомените на Орлин Горанов: Вечен бохем и непоправим...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ