Комедията има своя крал: Еди Мърфи получи отличие за цялостен принос (СНИМКИ)

Източник: БТА
Чете се за: 02:35 мин.
Кариерата му е свързана с комедийния жанр и киното в продължение на повече от пет десетилетия

Еди Мърфи получи наградата за цялостен принос на Американския филмов институт - признание за кариерата му, свързана с комедийния жанр и киното в продължение на повече от пет десетилетия, предаде Ройтерс.

Приемайки отличието на церемония в Лос Анджелис, с характерното си чувство за хумор той се пошегува с големината на наградата:

"Винаги ли са били толкова големи? Струва ми се, че този е по-малка".

Актьорът, който на 3 април навърши 65 години, отбеляза, че е благодарен за отдадената му чест, което се случва, докато все още е достатъчно млад и може да се наслади на приза.

"Понякога те карат да чакаш, докато наистина остарееш, за да получиш тази награда", пошегува се Мърфи, отбелязвайки, че Мел Брукс и Франсис Форд Копола са отличени, след като навършили 80-годишна възраст, а Лилиан Гиш е получила наградата на 90 г.

Почит към отличения Мърфи отдаде и цялата развлекателна индустрия. Прозвуча изпълнение на песни от музикалния филм "Мечтателки" от Дженифър Хъдсън, която участва в продукцията заедно с Еди Мърфи.

Слова произнесоха комедиантите Мартин Лорънс, Дейв Чапел и Кенан Томпсън, който подчертаха влиянието на Мърфи върху комедийния жанр и ролята му за поколения чернокожи артисти.

Еди Мърфи за пръв път става известен с участието си в шоуто Saturday Night Live от 1980 до 1984 г. След това той се превърна в емблематична фигура с ролите си в "Ченгето от Бевърли Хилс", "Завръщане в Америка", "Смахнатият професор". През 2007 г. е номиниран за "Оскар" за най-добър актьор в поддържаща роля за "Мечтателки". Мърфи озвучава анимационните герои Магарето в "Шрек" и Мушу в "Мулан".

Американският филмов институт е основан през 1967 г. с цел да съхрани историята и културата на киното, да почете артистите и да подкрепи бъдещите режисьори, припомня Ройтерс. Сред предишните носители на наградата за цялостен принос на Американския филмов институт са Джон Форд, Том Ханкс, Мерил Стрийп.

