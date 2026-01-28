Комо изхвърли Фиорентина на осминафиналите в турнира за Купата на Италия

Отборът на Комо надигра Фиорентина с 3:1 като гост в двубой от осминафиналите в турнира за Купата на Италия по футбол и се класира за четвъртфиналите.

Домакините поведоха още в седмата минута, когато за 1:0 се разписа Роберто Пиколи, пращайки топката с горния десен ъгъл на вратата на Комо.

Футболистите на Комо възстановиха равенството в средата на първото полувреме. Бившият капитан на Барселона Серхи Роберто беше точен за 1:1 в 20-ата минута.

С попадения на 21-годишния аржентински полузащитник Нико Пас в 60-ата минута и на испанския нападател Алваро Мората, възползвал се от чудесно подаване в наказателното поле, в първата минута на добавеното време гостите стигнаха до пълен обрат и победа с 3:1.

За място на полуфиналите Комо ще срещне тима на Наполи. Останалите четвъртфинални двойки са Болоня - Лацио, Аталанта - Ювентус и Интер - Торино.