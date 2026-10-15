Конна база "Ген. Крум Лекарски" в Божурище ще бъде домакин на Открит турнир по прескачане на препятствия

Конна база "Ген. Крум Лекарски" в Божурище ще бъде домакин на предпоследния турнир по прескачане на препятствия за сезона. ​На 17 и 18 октомври плацът край София отново ще събере част от най-добрите ни ездачи за оспорвана надпревара.

Двудневната програма обещава динамични изпитания с различна степен на сложност — от паркури за любители и млади коне до взискателни височини за опитните тандеми.

​"Българска федерация по конен спорт кани всички състезатели, треньори, собственици и почитатели на конния спорт да споделят емоцията на арената. Място: Конна база „Ген. Крум Лекарски“, гр. Божурище. Дати: 17 – 18 октомври 2026 г. Вход: Свободен за публика", написаха от централата.

Сезонът в дисциплината завършва на 24 и 25 октомври, когато в Царацово ще се проведе Държавното първенство в клас Т.