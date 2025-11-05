БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Конституционният съд потвърди разпоредби от Закона за здравното осигуряване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
русенската болница почина родилка сама сезирала прокуратурата случая

На заседание на 4 ноември 2025 г. Конституционният съд отхвърли искането на Върховния административен съд за обявяване на противоконституционност на разпоредби от чл. 55, ал. 2, т. 3б и 3в от Закона за здравното осигуряване. Делото бе докладвано от съдия Красимир Влахов.

Съдът прие, че разпоредбите, които гарантират минимални възнаграждения за медицинските специалисти и предвиждат финансиране на лечебни заведения в отдалечени райони, са насочени към защита на конституционното право на гражданите на достъпна и качествена медицинска помощ.

В решението се подчертава, че държавата е длъжна да предприема мерки за осигуряване на равнопоставен достъп до здравни услуги, особено когато свободната стопанска инициатива не може да гарантира това.

Решението е прието с 10 гласа "за", с особено мнение на съдия Соня Янкулова и становище на съдия Сашо Пенов.

#здравно осигуряване #Конституционен съд

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
1
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
2
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения срещу военния прокурор на Израел
3
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
4
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
5
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
6
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Политика

Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.
ГЕРБ обмисля нови законови промени във връзка с "Лукойл" ГЕРБ обмисля нови законови промени във връзка с "Лукойл"
Чете се за: 00:42 мин.
Политически реакции за план-сметката на Бюджет 2026 Политически реакции за план-сметката на Бюджет 2026
Чете се за: 04:10 мин.
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Тристранката се провали след бойкот от работодателите Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Кой е Зохран Мамдани и какво обеща на Ню Йорк?
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ