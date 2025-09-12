Контузия отказа трикратен световен шампион в скока на височина от първенството в Токио

Лекоатлетът Мутаз Еса Баршим оттегли участието си на световното първенство в Токио, което започва в събота. Трикратният световен шампион в скока на височина не успя да се възстанови от контузия на крака.

Шампионатът щеше да отбележи завръщането му в Япония, където Баршим раздели олимпийското злато в дисциплината с италианеца Джанмарко Тамбери на Игрите в Токио 2021.

"Планирах Токио да е последното ми Световно първенство, но за съжаление кракът ми не се оправи навреме", написа 34-годишният катарец в профила си в Инстаграм.

Баршим разкри, че се бори с проблема от април насам.

Катарецът спечели бронз на Олимпийските игри в Париж миналата година, след като взе златото на световните първенства през 2017, 2019 и 2022 година.



Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3 стартират на 13 септември.