Контузия отказа трикратен световен шампион в скока на височина от първенството в Токио

НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Спорт
Баршим разкри, че се бори с проблема от април насам.

Мутаз Еса Баршим
Снимка: БТА
Лекоатлетът Мутаз Еса Баршим оттегли участието си на световното първенство в Токио, което започва в събота. Трикратният световен шампион в скока на височина не успя да се възстанови от контузия на крака.

Шампионатът щеше да отбележи завръщането му в Япония, където Баршим раздели олимпийското злато в дисциплината с италианеца Джанмарко Тамбери на Игрите в Токио 2021.

"Планирах Токио да е последното ми Световно първенство, но за съжаление кракът ми не се оправи навреме", написа 34-годишният катарец в профила си в Инстаграм.

Баршим разкри, че се бори с проблема от април насам.

Катарецът спечели бронз на Олимпийските игри в Париж миналата година, след като взе златото на световните първенства през 2017, 2019 и 2022 година.

Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3 стартират на 13 септември.

#Мутаз Еса Баршим #световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

