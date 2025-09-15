БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Контузия спира Жулиен Алфред за спринта на 200 м

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Атлетката от Сейнт Лучия е с мускулен проблем.

Жулиен Алфред
Снимка: БТА
Слушай новината

Жулиен Алфред отказа участие във финала на 200 метра на световното първенство по лека атлетика в Токио. Причината е контузия на бедрото, съобщи агентът на спринтьорката Хенри Рол.

24-годишната Алфред, която спечели сребърен медал на 200 метра на Олимпийските игри в Париж, вчера стигна до бронза на 100 метра на шампионата в японската столица, но след финала в дисциплината обяви, че страда от мускулен проблем през целия сезон и е почувствала дискомфорт по време на бягането, заради което не е успяла да покаже най-доброто от себе си.

Рол обясни, че медицинските изследвания са показали първа степен на мускулно разтежение, заради което тя е принудена да се оттегли от състезанието на 200 метра.

Алфред е водачка в световната ранглиста за сезона на 200 метра от 21.71 секунди, които постигна в Лондон през юли.

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Жулиен Алфред

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
1
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
2
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
5
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира...
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов
6
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
6
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....

Още от: Лека атлетика

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Фотофиниш определи шампиона в маратона при мъжете Фотофиниш определи шампиона в маратона при мъжете
Чете се за: 01:30 мин.
Токио 2025: Камрин Роджърс се цели в ново историческо постижение за Канада в хвърлянето на чук Токио 2025: Камрин Роджърс се цели в ново историческо постижение за Канада в хвърлянето на чук
Чете се за: 03:20 мин.
Токио 2025: Жестока конкуренция в бягането на 100 м с препятствия за жени Токио 2025: Жестока конкуренция в бягането на 100 м с препятствия за жени
Чете се за: 04:12 мин.
Токио 2025: Ел Бакали се стреми към хеттрик на световното първенство Токио 2025: Ел Бакали се стреми към хеттрик на световното първенство
Чете се за: 04:12 мин.
Токио 2025: Арманд Дуплантис срещу себе си в овчарския скок Токио 2025: Арманд Дуплантис срещу себе си в овчарския скок
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда, гласуването - вероятно в четвъртък
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда, гласуването -...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев: От подема на образованието зависи нашето бъдеще Президентът Радев: От подема на образованието зависи нашето бъдеще
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Локализираха пожара над Рилския манастир
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ