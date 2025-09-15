Контузия спира Жулиен Алфред за спринта на 200 м

Жулиен Алфред отказа участие във финала на 200 метра на световното първенство по лека атлетика в Токио. Причината е контузия на бедрото, съобщи агентът на спринтьорката Хенри Рол.

24-годишната Алфред, която спечели сребърен медал на 200 метра на Олимпийските игри в Париж, вчера стигна до бронза на 100 метра на шампионата в японската столица, но след финала в дисциплината обяви, че страда от мускулен проблем през целия сезон и е почувствала дискомфорт по време на бягането, заради което не е успяла да покаже най-доброто от себе си.

Рол обясни, че медицинските изследвания са показали първа степен на мускулно разтежение, заради което тя е принудена да се оттегли от състезанието на 200 метра.



Алфред е водачка в световната ранглиста за сезона на 200 метра от 21.71 секунди, които постигна в Лондон през юли.