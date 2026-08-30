Контузия спря Каспер Рууд за US Open

Каспер Рууд се оттегли от участие на US Open заради контузия в гърба. Норвежецът обяви решението си малко след началото на турнира, след като не успя да се възстанови навреме от физическия проблем.

Рууд, който достигна до финала в Ню Йорк през 2022 година и тогава остана подгласник на Карлос Алкарас, ще бъде заменен в основната схема от "щастливия губещ“ Артур Жеа. Французинът ще се изправи срещу Хуан Мануел Серундоло в първия кръг.

Проблемите на норвежеца се появиха по-рано през август по време на турнира от сериите „Мастърс“ в Синсинати. Рууд беше принуден да прекрати участието си във втория сет на двубоя срещу Кристофър О'Конъл заради болки в гърба.

Първоначалните очаквания на тенисиста и неговия екип са били, че той ще успее да се възстанови за последния за годината турнир от Големия шлем, но състоянието му не се е подобрило достатъчно.

"За съжаление, гърбът ми не се оправи толкова бързо, колкото се надявахме“, обясни Рууд.

Норвежецът допълни, че решението е взето с мисъл за дългосрочното му здраве, въпреки разочарованието от пропускането на US Open.

"Бяхме оптимисти, че ще се възстановя с времето, но аз и екипът ми решихме, че трябва да мислим дългосрочно и да дадем на тялото ми необходимото време. Много съм тъжен, че трябва да се откажа от тазгодишния турнир на сингъл. Никога не е лесно да пропуснеш турнир от Големия шлем, но знам, че това е правилното решение“, заяви Рууд.

Той ще използва следващия период за пълно възстановяване, преди да се завърне отново на корта.