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17-годишният Александър Толев е на победа от основната схема на ATP "Чалънджър 50“ в Пловдив

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Българският талант преодоля №672 в света Самир Хамза Региг след близо три часа битка и ще спори със Стефан Попович за място в основния турнир

17-годишният Александър Толев е на победа от основната схема на ATP "Чалънджър 50“ в Пловдив
Снимка: БТА
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17-годишният Александър Толев започна с победа участието си в квалификациите на турнира на клей от категория ATP "Чалънджър 50“ в Пловдив. Българинът премина през драматичен трисетов двубой на кортовете на тенис клуб "Локомотив“ и вече е само на един успех от място в основната схема.

Толев се наложи над намиращия се под №672 в световната ранглиста алжирец Самир Хамза Региг с 6:3, 5:7, 6:4 след два часа и 42 минути на корта.

Младият българин взе първия сет с 6:3, но съперникът му успя да отговори и да изравни след 7:5 във втората част. Решителният трети сет също беше оспорван, но Толев стигна до 6:4 и продължи към финалния кръг на квалификациите.

За място в основната схема българинът ще се изправи срещу представителя на Сърбия Стефан Попович, който е поставен под №3 в пресявките.

Именно Попович спря друг 17-годишен българин - Калоян Шиков. Шиков се противопостави сериозно на сърбина, но отстъпи с 1:6, 6:3, 3:6 след два часа и 14 минути.

Изключително драматичен двубой изигра и Антъни Генов. Българинът загуби от унгареца Петер Файта със 6:7(9), 7:6(5), 6:7(2), като срещата продължи три часа и 11 минути.

Още трима родни представители приключиха участието си в квалификациите. Виктор Киров отстъпи на Игнасио Париска Ромера от Венецуела с 2:6, 2:6, Радослав Шандаров загуби от италианеца Джорджо Табако с 2:6, 1:6, а Даниъл Спасов беше победен от аржентинеца Франко Риберо с 1:6, 2:6.

България има гарантирано още четирима представители директно в основната схема. Пьотр Нестеров се класира по ранглиста, докато Александър Василев, Янаки Милев и Джордж Лазаров получиха „уайлд кард“.

Лазаров ще открие участието си в понеделник не преди 17:00 часа срещу поставения под №8 сърбин Огнен Милич.

Във вторник предстои и изцяло български сблъсък между Пьотр Нестеров и Янаки Милев. Нестеров е пети поставен и пристига след финал на предишния турнир в Пловдив. Александър Василев пък ще започне срещу третия в схемата Хуан Мануел Ла Серна от Аржентина.

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#"Чалънджър 50" в Пловдив #Александър Толев

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