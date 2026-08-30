Григор Димитров с емоционално видео за Федерер

Григор Димитров направи видео обръщение с поздравителни послания към Роджър Федерер по случай официалното приемане на швейцареца в Международната тенис зала на славата.

35-годишният българин говори за огромното влияние, което Федерер е оказал върху неговото израстване и кариера както в професионален, така и в чисто човешки план.