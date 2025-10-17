БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Контузия в левия крак накара Наоми Осака да се откаже от турнира в Осака

от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Тя бе поставена под №1 в схемата.

Наоми Осака
Снимка: БГНЕС
Поставената под №1 Наоми Осака се отказа преди четвъртфиналите на турнира по тенис на родна земя в Япония заради контузия на левия крак.

Така съперничката на четирикратната победителка в състезания от Големия шлем - Жаклин Кристиан (Румъния), се класира без игра за полуфиналите на надпреварата на твърда настилка от сериите WTА 250 в Осака с награден фонд 275094 долара.

Вицешампионката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година Лейла Фернандес (Канада), четвърта в схемата, също достигна до топ 4 в турнира след успех над Ребека Шрамкова (Словакия) със 7:6(2), 6:3 за 96 минути.

Шрамкова сервираше за първия сет при 6:5 гейма, но допусна обрат, а във втората част тя поведе с 2:0, но Фернандес направи ключова серия от четири поредни гейма, след което запази аванса си до края.

Наоми Осака отстрани миналогодишната шампионка в Осака
Наоми Осака отстрани миналогодишната шампионка в Осака
Японката е поставена под №1 в схемата.
Чете се за: 01:25 мин.
#тенис турнир в Осака 2025 #Наоми Осака

