Контузия в рамото вади Оскар Онли от сметките за Тур дьо Франс

Британецът Оскар Онли няма да участва в тазгодишното 113-о издание на Тур дьо Франс, което започна на 4 юли. Онли страда от контузия на рамото.

"Допълнителните прегледи потвърдиха, че контузията на рамото е сериозна и това означава, за съжаление, че Оскар няма да може да участва на Тур дьо Франс тази година", съобщиха от тима му Неткомпани Инеос в комюнике.

"Отвратен съм", коментира самият 23-годишен британец, който се е концентрирал върху възстановяването си, като не се посочва дата, на която той може да се върне към състезанията.

На Обиколката на Франция той трябваше да бъде лидер на тима, заедно с французина Кевин Воклен.

Онли падна тежко по време на шестия етап на Обиколката Оверн - Рона-Алпи. Той дори се отърва с лека травма, като при падане се закачи на дърво, което го спаси да не падне десетки метри надолу. Той все пак успя да финишира с половин час изоставане, но не стартира на следващия ден заради травмата на рамото.