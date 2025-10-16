Копие на самолета на кап. Димитър Списаревски в Националния исторически музей (СНИМКИ)

Точно копие на самолет "Месершмит" - 109G2, на който е летял капитан Димитър Списаревски, откриха в парковото пространство на Националния исторически музей.

Копието на самолета е изработено от Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация в партньорство с музея, както и с подкрепата на Випуск 1995 г. на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" - Долна Митрополия. Десетки родолюбиви българи, обединили усилията си в името на паметта, също са допринесли за реализирането, посочиха авторите на идеята.

На откриването присъстваха доц. д-р Бони Петрунова - директор на НИМ, Орлин Георгиев - авиоинженер и председател на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация, Димитър Иванов Списаревски - племенник на пилота.

Снимки: БТА