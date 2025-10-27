Козмин Моци: Сигурен съм, че отново ще станем шампиони

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци заяви, че ръководството ще вземе решения във връзка с негативните резултати на отбора, но не пожела да потвърди дали ще се стигне до треньорска рокада в отбора след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948.

Шампионите изоставаха с 1:5, преди да направят загубата си по-поносима.

"Не винаги треньорът е виновен. Ще има решения, но на този момент не мога кажа какви. 100% ще има някакви решения. Ако не вярвам, няма да съм тук. Вярвам, че ще се борим да станем шампиони до края и съм сигурен, че отново ще станем шампиони", заяви той след срещата.

Бившият защитник на разградчани отличи добрата игра на столичния съперник.