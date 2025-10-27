Козмин Моци: Сигурен съм, че отново ще станем шампиони

Техническият директор на Лудогорец разкри, че клубът ще предприеме мерки след слабите резултати на отбора.
Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци заяви, че ръководството ще вземе решения във връзка с негативните резултати на отбора, но не пожела да потвърди дали ще се стигне до треньорска рокада в отбора след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948.
Шампионите изоставаха с 1:5, преди да направят загубата си по-поносима.
"Не винаги треньорът е виновен. Ще има решения, но на този момент не мога кажа какви. 100% ще има някакви решения. Ако не вярвам, няма да съм тук. Вярвам, че ще се борим да станем шампиони до края и съм сигурен, че отново ще станем шампиони", заяви той след срещата.
Бившият защитник на разградчани отличи добрата игра на столичния съперник.
"Играхме срещу добър отбор, не почнахме мача както трябва и затова се стигна до този резултат. Видяхте третият гол какъв беше, всичко беше против нас. Реакцията ни беше късна. Ако бяхме реагирали в началото на второто полувреме, резултатът можеше да е друг", коментира Моци пред репортери след поражението в Бистрица.