Красимир Инински официален гост на 100 години бокс в Унгария

Президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински замина за Будапеща. Ръководителят на централата ще вземе участие в честванията по повод 100 години бокс в Унгария. Инински е официален гост на своя колега – олимпийския шампион Ищван Ковач. Събитието ще се проведе в днес в унгарската столица.

Церемонията включва посещение на локациите за предстоящото домакинство на Унгария на европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години, както и демонстративни мачове на Площада на героите. Тя включва и демонстрационна среща между президента на Унгарската боксова асоциация Ищван Ковач и председателя на World Boxing Борис ван дер Ворст.

Унгария е сред водещите боксови нации в световен план. Страната има 10 златни, 2 сребърни и 8 бронзови медала от Олимпийските игри. Именно Ищван Ковач печели и последната титла за Унгария – на Олимпийските игри в Атланта през 1996 година.