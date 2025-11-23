БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Красимир Инински поздрави новия президент на World boxing Генадий Головкин

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Президентът на Българска федерация бокс пожела на олимпийския вицешампион успех и възможност да утвърди World boxing като водеща организация.

Красимир Инински
Снимка: БФБ
Генадий Головкин е новият президент на световната боксова организация World boxing. Председателят на Олимпийския комитет на Казахстан, който е олимпийски вицешампион и бивш носител на световните титли в средна категория на професионалния ринг, бе избран единодушно по време на конгреса на федерацията в Рим, участие в който взеха над 250 делегати от 100 страни. Той застава на поста на мястото на Борис ван дер Ворст.

Легендата бе поздравен лично от президента на Българска федерация бокс Красимир Инински. Той взе участие в конгреса и пожела на Головкин успех и възможност да утвърди World boxing като водеща организация в семейството на Международния олимпийски комитет. По време на срещата им в Рим те обсъдиха влиянието и важността на България и Балканите в развитието на бокса и олимпийското движение в предстоящата 2026 година и следващия олимпийски цикъл.

Свързани статии:

Бивш световен шампион ще бъде назначен за президент на World Boxing
Бивш световен шампион ще бъде назначен за президент на World Boxing
Той беше единствен кандидат за заместник на Борис ван дер Ворст.
Чете се за: 02:37 мин.
#Генадий Головкин #Красимир Инински

