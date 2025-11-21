Бивш световен шампион ще бъде назначен за президент на World Boxing

Бившият световен шампион Генадий Головкин ще бъде назначен за президент на Световния бокс (World Boxing), след като е единствен кандидат за заместник на Борис ван дер Ворст, съобщиха от организацията.

През септември нидерландецът заяви, че няма да се кандидатира за нов мандат на годишния конгрес този месец, посочвайки неуморните изисквания на ръководството на отцепилата се организация и годините на пътувания по света като причини за оттеглянето си.

Световният бокс обяви, че независима комисия е прегледала няколко кандидатури на мъже и жени, но само Головкин е отговорил на изискванията.

„В съответствие с действащите устави на World Boxing... Единодушно одобрение от Конгреса може да бъде прието, ако има само един кандидат за която и да е длъжност“, се казва в изявление на централата.

„Генади Головкин ще стане президент на Световния бокс с акламация на Конгреса на 23 ноември, когато ще поеме поста от настоящия президент Борис ван дер Ворст“, добавят от боксовата федерацията.

Головкин, носител на сребърен медал на Олимпийските игри в Атина 2004, беше назначен за президент на Националния олимпийски комитет на Казахстан през 2024-а.

Гъркът Мариолис Харилаос, който беше президент на Гръцката боксова федерация от 2021 до 2025 година, беше другият кандидат за поста. World Boxing обаче не уточни защо той не отговаря на критериите.

Ван дер Ворст беше бивш ръководител на федерацията на Нидерландия и беше избран за първи президент на World Boxing с двугодишен мандат след сформирането на отделилата се организация през 2023 година. Той беше натоварен с решаващата мисия да осигури олимпийското бъдеще на бокса след Олимпийските игри в Париж 2024, пише Ройтерс.

По време на мандата си той ръководеше разширяването на Световната боксова федерация до над 120 национални организациите, като същевременно осигури временно признание от Международния олимпийски комитет, което доведе до възстановяването на бокса на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.