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Красимир Костадинов спечели световната титла по канадска борба в Ню Делхи

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Спорт
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Българинът триумфира в категория до 100 килограма на дясна ръка, а националният отбор завърши на трето място в отборното класиране

Красимир Костадинов спечели световната титла по канадска борба в Ню Делхи
Снимка: БФ канадска борба
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Красимир Костадинов завоюва златен медал на световното първенство по канадска борба в Ню Делхи (Индия), след като триумфира в категория до 100 килограма на дясна ръка, съобщиха от Българската федерация по канадска борба.

Успехът на Костадинов донесе поредно отличие за българския национален отбор, който записа силно представяне на шампионата.

По-рано през деня Николай Цанков спечели бронзов медал в категория над 110 килограма на дясна ръка, с което увеличи броя на българските отличия.

Сред шампионите от първенството е и Йордан Цонев, който завоюва световната титла в категория до 110 килограма на лява ръка.

Златен медал спечели и Петър Кръстев в надпреварата за хора с увреждания, а Димитър Ангелов стана световен първенец при юношите в категория до 70 килограма на дясна ръка.

Благодарение на успешното представяне на българските състезатели националният отбор завърши на трето място в отборното класиране на световното първенство в Ню Делхи.

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#Красимир Костадинов #Световно първенство по канадска борба в Ню Делхи 2026

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