Без българи на финалите в пневматичния пистолет на световното по спортна стрелба

Адиел Дунева завърши на 24-о място на 10 метра пистолет за жени на световното първенство по спортна стрелба в Доха, Катар.

Българската състезателка завърши с 574 точки в квалификациите.

Другите две български представителки в дисциплината Мирослава Минчева и Антоанета Костадинова останаха извън първите 30. Мирослава Минчева е 32-а 572 точки, а олимпийската вицешампионка от Токио 2020 в тази дисциплина Антоанета Костадинова е 45-а с 569 точки.

В отборното класиране на дисциплината сборът на трите състезателки отреди на България осмо място.

На 10 метра пистолет при мъжете Самуил Донков зае 30-о място с 578 точки.