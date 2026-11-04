Световна титла за Йордан Цонев и сребърен медал за Неделин Христов на шампионата по канадска борба в Индия

България спечели златен и сребърен медал в първия състезателен ден на световното първенство по канадска борба в Ню Делхи, Индия. Националите ни се представиха силно в надпреварата на лява ръка, като Йордан Цонев завоюва световната титла в категория до 110 килограма, а Неделин Христов се окичи със среброто при състезателите до 90 килограма.

Йордан Цонев демонстрира категорично превъзходство над съперниците си по пътя към златния медал. Българинът преодоля конкуренцията в категория до 110 килограма и достигна до големия финал, където се изправи срещу представител на Грузия.

В решителния сблъсък Цонев отново показа класата си и постигна победа, която му донесе световната титла. Така той осигури първото златно отличие за България от шампионата в индийската столица.

Със силно представяне се отличи и Неделин Христов в категория до 90 килограма. Българският национал започна уверено участието си, като по-рано през деня успя да победи един от основните претенденти за титлата – опитния украинец Олег Жох.

Христов продължи напред в състезанието и намери място сред осемте най-добри без нито една загуба. Впоследствие двамата отново се срещнаха, този път в големия финал, където залогът беше световната титла.

В решителния двубой Жох успя да вземе реванш за предишното поражение. Украинецът, известен със силната си лява ръка, надделя над българския представител и спечели златния медал, докато Христов завърши на второ място в крайното класиране.

Освен двамата медалисти, още двама български състезатели записаха достойно представяне в първия ден на шампионата. Димо Димитров и Илиан Вълков успяха да се класират сред осемте най-добри в своите категории, допълвайки положителното представяне на националния отбор.