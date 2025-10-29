Красимир Вълчев и патриарх Даниил откриха нов физкултурен салон в училището на с. Крайници

Нов физкултурен салон беше открит в основно училище “Христо Ботев” в дупнишкото село Крайници. На официалната церемония присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Празникът е двоен, тъй като училище “Христо Ботев” отбелязва и своя 150-годишен юбилей. Новият физкултурен салон е дългоочаквана придобивка както за учениците, така и за цялото училище, което до този момент не разполагаше със закрито помещение за спорт.

Тържествената програма започна с водосвет, отслужен от Негово светейшество. Следват междуучилищна футболна среща и демонстрация на образователни STEM техники. През днешния ден ще се проведат арт занимания, кулинарна работилница и пленер на тема “Есенни багри”. Празникът ще завърши с тържествен юбилеен концерт в новия физкултурен салон.