Красота в действие: Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026 официално бяха закрити

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
С тържествена церемония във Верона официално бяха закрити Зимните олимпийски игри Милано - Кортина 2026. БНТ излъчи на живо церемонията по закриването. Българската делегация на финалното събитие беше водена от биатлонистката Лора Христова, която спечели един от двата бронзови медала за страната ни. За България това са най-успешните Зимни олимпийски игри от 24 години насам — нашите спортисти спечелиха два бронзови медала чрез младите таланти Тервел Замфиров в сноуборда и Лора Христова в биатлона.

"Красота в действие" - това беше мотото на церемонията по закриването на 25-ите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина. На сцената на древноримския амфитеатър "Арена ди Верона" оживяха легендарни персонажи от велики италиански опери в спектакъл, който отдаде почит на италианското танцово и певческо изкуството, както и на спортните постижения на участниците. Домакините от Италия предадоха олимпийския флаг на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, която го връчи на Франция - страната-домакин на следващите Зимни олимпийски игри.

Кърсти Ковънтри, президент на Международния олимпийски комитет: "Надявам се, че сме вдъхновили поколения по целия свят с олимпийския дух. Сега, когато наближава края на тези игри, изпитвам много емоции. Малко тъга, да, но и много гордост и благодарност, докато казвам следващите думи: Скъпи приятели, обявявам Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 за закрити АТМОСФЕРА Но не бъдете тъжни, в съответствие с традицията, призовавам младежите по света и всички вас тук тази вечер, да се съберете след четири години във Френските Алпи, за да празнуваме заедно 26-тите Зимни олимпийски игри. Ще се видим през 2030 г."

Над 1500 атлети дефилираха заедно на сцената в знак на единство. За обикновените зрители цените на билетите за шоуто бяха от 950 до 2900 евро. Но според фенове дошли от близо и далеч, емоцията от това да бъдеш на място е била безценна.

Хорхе Кари, зрител от Чили: "Едно от най-невероятните преживявания в живота ни. Да присъстваме на първата церемония, която се провежда на историческа арена, беше нещо изключително, напомнящо за Древна Гърция. Шоуто беше впечатляващо, а красотата на италианската култура - прекрасна. Истинско зрелище, преживяване, което се случва веднъж в живота. Дойдохме чак от Чили, за да го видим и да го преживеем, и то наистина надмина всичките ни очаквания. Поздравления, Италия, свършихте невероятна работа."

Мартина Морабито, зрителка от Италия: "Все още се опитвам да се осъзная след толкова много емоции, защото това не беше просто шоу. Като италианка съм наистина горда от това, което видях тази вечер, защото публиката усещаше цялата страст и енергия струяща от сцената. Да преживееш спектакъла на живо там беше съвсем различно."

Томас Яуник, зрител от Германия: "Беше много добре организирано. Беше забавно... наистина приятно. Добра церемония."

Хиляди хора се събраха и в Милано и Кортина, за да съпреживеят изгасването на олимпийския огън.

