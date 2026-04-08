Кръстев, Стоилов и Гьозтепе преклониха глава срещу Галатасарай

Филип Кръстев, Станимир Стоилов и Гьозтепе не успяха да добавят още една победа на сметката си в турската Суперлига. На свой терен тимът, воден от българския специалист, сбърка срещу Галатасарай с 1:3 в мач от 27-ия кръг.

Срещата в Измир започна много лошо за домакините, които изоставаха с 0:2 още преди да са изминали и 20 минути.

В петата Баръш Йълмаз даде аванс на гостите, а в 19-ата преднината им бе удвоена след автогол на Алан Годой.

Гьозтепе намали пет минути след старта на второто полувреме чрез Жуан Сантос, но надеждите на домакините за обрат се изпариха в 75-ата минута, когато Марио Лемина вкара трети гол за Галатасарай.

В подреждането "лъвовете" са на първо място с 67 точки от 28 изиграни мача, докато Гьозтепе е на пето място с 46 пункта.