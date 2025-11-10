БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Крилото на Олимпик Лион Жорж Микаутадзе отпадна от състава на Грузия за мача с България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът Вили Саньол иска да изгради ново лице на тима.

Снимка: БТА
Слушай новината

Селекционерът на грузинския национален отбор по футбол Вили Саньол призна, че шансовете на отбора му да се дoбере до второто място в група "Е" на световните квалификации не са никак оптимистични, затова предпочете да се фокусира върху други цели.

Грузинците са на 3-о място в групата с три точки едва, като им предстои домакинство на Испания и гостуване на България на 18-и ноември, с което завършват и мачовете в потока.

В началото на последния лагер за годината Саньол говори пред журналистите заедно с вицепрезидента на Грузинската футболна федерация (ГФФ) Александър Яшвили, а преди това прочете и състава за двата мача.

Стана ясно, че от групата отпaдат контузените Отар Какабадзе и Жорж Микаутадзе. Микаутадзе вкара третия гол за Грузия при успеха на грузинците над България с 3:0 на 7-и септември тази година. Също така липсват по треньорско решение Иракли Азаров, Саба Хвадагиани, Гурам Гьорбелидзе, Саба Лобжанидзе и защитника на ЦСКА 1948 (Сф) Лаша Двали.

Новите имена в състава са две – централният защитник на Жилина (Словaкия) Александър Нариманидзе и крилото Юри Табатадзе от Кадис (Испания). Завръща се след повече от година и половина опитният нападател Георги Квилитая, който в момента носи екипа на Арис (Лимасол). 32-годишният таран е бивш съотборник с Георги Костадинов от времето в АПОЕЛ (Никозия).

"Трябва да спечелим и двата си мача, а Турция да претърпи две загуби, за да се класираме на 2-ото място. Това е вероятният сценарий, ако искаме да завършим след Испания. Но не е и нашият план. Още от самото начало казахме, че се намираме в много тежка група. Понякога е добре да си в тежка ситуация. В моменти като тези взимаш по-мъдри решения и най-важното – виждаш по-ясно своите грешки. Сега сме в ситуация, в която трябва да се възстановим към по-добро. Така че не мисля за това какъв сценарий биха могли да се развият нещата в другите срещи. Просто мисля как да изградим нещо ново и по-добро", заяви националният селекционер на Грузия.

"Всички сме недоволни от последните мачове - футболната федерация, футболистите, старши треньорът. Разбира се, и двата съперника бяха много силни, но емоцията и стилът ни на игра, които отличаваха грузинския отбор, липсваха в последните мачове. Нашата цел е да поправим грешките и съм сигурен, че ще го направим с Вили. Вярваме, че Вили Саньол е най-добрият треньор за грузинския национален отбор”, каза от своя страна бившият нападател Яшвили, който в момента е вицепрезидент на централата.

Състав на Грузия за мачовете с Испания и България на 15-и и 18-и ноември:

Вратари: Георги Мамардашвили (Ливърпул, Англия), Лука Гугешашвили (ПАОК Солун, Гърция),
Давид Кереселидзе (Дила Гори)

Защитници: Гурам Кашия (Слован Братислава, Словакия), Лука Лочошвили (Нюрнберг, Германия),
Георги Гочолейшвили (Хамбургер ШФ, Германия), Саба Гогиличидзе (Удинезе, Италия), Александър Нариманидзе (Жилина, Словакия)

Полузащитници: Отар Китейшвили (Щурм Грац, Австрия), Зурико Давиташвили (Сент Етиен, Франция), Георги Цитаишвили (Мец, Франция), Анзор Меквабишвили (Университатя Крайова, Румъния), Георги Кочорашвили (Спортинг Лисабон, Португалия), Владимер Мамучашвили (Торпедо Кутаиси), Ника Гагнидзе (Колос Коваливка, Украйна), Георги Абуашвили (Мец, Франция), Нодар Ломинадзе (Ещорил, Португалия), Шота Ноникашвили (ЛНЗ Черкаси, Украйна), Габриел Сигуа (Лозана Спорт, Швейцария)

Нападатели: Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен, Франция), Буду Зивзивадзе (Хайденхайм, Германия), Георги Гулаишвили (ФК Сараево, Босна и Херцеговина), Георги Квилитая (Арис Лимасол, Кипър), Георги Квернадзе (Фрозиноне, Италия), Юри Татабадзе (Кадис, Испания).

