Крис Фрум е с множество наранявания след падане, предстои му операция

Един от най-добрите колоездачи в историята на Великобритания Крис Фрум е пострадал сериозно след падане във Франция, съобщиха световните агенции. 40-годишният спортист е бил откаран с хеликоптер в болница, където са констатирали пет счупени ребра, колабирал бял дроб и фрактура на лумбалните прешлени. Заради травмите в четвъртък той ще бъде опериран.

Крис Фрум спечели първата от четирите си титли в Обиколката на Франция през 2013 година, след което стана шампион три пъти поред между 2015 и 2017 година.

Днешното падане вероятно ще сложи край на състезателната му кариера. Фрум е с изтичащ договор в края на годината, а в последните месеци на няколко пъти заяви, че 2025-а ще бъде последната му в професионалното колоездене.