Кристъл Палас нанесе звучен шамар на Астън Вила за първа победа във Висшата лига

от Константин Джаркин
Всичко от автора
Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
"Орлите" се възползваха на максимум от възможностите си, за да пратят съперника в зоната на изпадащите.

Кристъл Палас - Жан-Филип Матета
Снимка: БТА
Кристъл Палас сложи край на третия кръг на Висшата лига с първия си успех за сезона. Носителите на ФА Къп постигнаха класическа победа на "Вила Парк" срещу Астън Вила. Лондонските "орли" бяха изключително ефективни в нападение, като те нанесоха едва четири точни удара, които все пак бяха достатъчни за три гола.

Така Палас се изкачи на осмото място в елита на Англия с 5 точки, докато селекцията на Унай Емери се намира на незавидното 19-о място в зоната на изпадащите с едва 1 пункт.

Началото на двубоя бе белязано от няколко важни решения на главния съдия Стюърт Атуел и неговите ВАР-помощници. Първо в 13-ата минута Мати Кеш извърши грубо нарушение срещу Дайчи Камада, за което бе официално предупреден с жълт картон, но имаше известно забавяне в официалното решение, тъй като се преценяваше дали фалът заслужава и директно изгонване.

Седем минути по-късно японският футболист на гостите отново бе замесен, като този път той спечели дузпа, след като бе фаулиран от титулярния вратар на "виланите" днес Марко Бизот. Жан-Филип Матета застана зад бялата точка и откри резултата за носителя на ФА Къп.

В 29-ата минута Исмаила Сар пропусна златна възможност да удвои предимството на "орлите", след като получи центриране отдясно от Даниел Муньоз, но насочи топката над вратата от близко разстояние.

Четири минути преди края на полувремето Астън Вила притисна сериозно своя съперник и Оли Уоткинс излезе очи в очи с Дийн Хендърсън, но английският страж спаси, а при последвалият ъглов удар Юри Тилеманс не успя да насочи кълбото във вратата.

След подновяването на играта домакините се установиха в противника на съперника, като по-големите опасности идваха от левия фланг, където играеше Морган Роджърс. Именно той в 59-ата минута тества рефлексите на Хендерсън, но вратарят на Кристъл Палас бе подготвен.

Нещата обаче се обърнаха в 68-ата минута, когато лондонските "орли" отнеха топката и организираха светкавична контраатака. Капитанът Марк Гехи, който е спряган с трансфер в Ливърпул, отне топката, впусна се напред и сам завърши нападението си с техничен удар, на който би завидил всеки един нападател.

Всички опити на "виланите" да се завърнат в срещата бяха напразно, а десет минути след втория си гол носителите на ФА Къп се разписаха и за трети път. Дълъг тъч на Джеферсон Лерма кацна на главата на Максенс Лакроа, който насочи кълбото към останалия непокрит Исмаила Сар, който не пропусна от близко разстояние.

След почивката за националните отбори, Кристъл Палас приема един от новаците Съндърланд, докато Астън Вила гостува на Евертън.

#Висша лига 2025/26 #ФК Кристъл Палас #ФК Астън Вила

