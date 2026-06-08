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Кристиан Ериксен: Чувствам се добре и възстановяването ми вече започна

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Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
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Футболистът на Дания сподели, че е в добро състояние, благодарение на своя дефибрилатор.

Кристиан Ериксен
Снимка: БГНЕС
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Кристиан Ериксен увери, че е в добро здравословно състояние и процесът по възстановяване вече е започнал.

Тревожни сцени белязаха приятелската среща между Дания и Украйна, след като полузащитникът колабира на терена по време на двубоя. Халфът се хвана за гърдите, преди да падне на тревата, а медицинските екипи незабавно се намесиха.

"Искам да кажа на всички, че съм добре и съм вкъщи със семейството ми. Както можете да предположите, фактът че получих шоков удар от моя дефибрилатор е от голямо значение за мен и семейството ми и искам да уверя всички, че тази ситуация е различна, от тази през 2021 година. Чувствам се добре и възстановяването ми вече започна. Освен, че съм благодарен за подкрепата и съдействието на играчите и медицинските лица на терена, съм и наистина благодарен на докторите, които се грижат за мен и сърцето ми през годините. Благодарение на тяхната експертиза, моят дефибрилатор направи точно това, за което е предназначен: защити ме в нужда. Към момента вниманието ми е съсредоточено върху възстановяване, прекарване на време със семейството ми, ходене на почивка и играене на футбол с децата ми", написа футболистът в социалната мрежа 'Инстаграм".


Случилото се неизбежно върна спомените към драматичните събития от европейското първенство през 2021 година. Тогава Ериксен получи сърдечен арест по време на мача срещу Финландия в Копенхаген и беше спасен благодарение на светкавичната реакция на медицинските екипи. След инцидента датчанинът продължи кариерата си с имплантиран кардиовертер-дефибрилатор и се завърна успешно на най-високо ниво във футбола.

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