Кристиан Ериксен ще се подложи на рехабилитация в родната си Дания

Полузащитникът на Волфсбург Кристиан Ериксен ще се завърне в родната си Дания, за да се подложи на индивидуална рехабилитационна програма, обяви клубът от Втора Бундеслига.

Датският национал се срина на терена по време на приятелски мач срещу Украйна през юни. Преди това той получи сърдечен инцидент по време на първия мач от груповата фаза на европейското първенство срещу Финландия в Копенхаген през 2021 г.

Решението за рехабилитацията беше финализирано след разговори между 34-годишния футболист и управляващия директор на Волфсбург Дитер Хекинг. Клубът потвърди, че ще поддържа редовен контакт с Ериксен и медицинския персонал, който наблюдава лечението му.

Ериксен се присъедини към германския отбор като свободен агент през септември след напускането си от Манчестър Юнайтед.