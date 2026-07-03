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Кристиано Роналдо има нов треньор в Ал Насър

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Спорт
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Специалистът има опит във Висшата лига.

Ангелос Постекоглу
Снимка: БГНЕС
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Ангелос Постекоглу е новият старши треньор на Ал Насър. Австралийският специалист подписа договор за срок от две години, потвърдиха от клуба от Саудитската Про-лига.

„Нова глава! Анге Постекоглу е назначен за главен треньор на нашия първи отбор! Договорът е за два сезона. Пожелаваме на него и на неговия екип много успехи в тяхното пътуване“, се казва в официалното съобщение на клуба от Рияд.

Австралиецът от гръцки произход преди това водеше Тотнъм, с който спечели Лига Европа, но две седмици по-късно беше уволнен, след като отборът приключи на 17-о място във Висшата лига. Доста скромното му и лишено от блясък представяне в Нотингам Форест през сезон 2025/26 продължи едва 39 дни.

60-годишният специалист беше свързван с националния отбор на Шотландия след оставката на Стив Кларк, както и с националния тим на Казахстан.

Сега поема водения от португалския нападател Кристиано Роналдо тим на Ал Насър, който спечели титлата в Саудитската Про Лига в последния кръг на сезона през май.

#Ангелос Постекоглу #Ал Насър #Кристиано Роналдо 

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