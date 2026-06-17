Кристиано Роналдо постави нов рекорд на световни първенства

41-годишният капитан на Португалия стана най-възрастният полеви футболист, започвал мач на Мондиал, при дебюта си на шести световни финали
Кристиано Роналдо продължава да пренаписва футболната история. Нападателят на Португалия постави нов рекорд на световните първенства, след като започна като титуляр в двубоя срещу ДР Конго на Мондиал 2026 на възраст 41 години и 132 дни.
С това Роналдо се превърна в най-възрастния полеви футболист, стартирал мач на световни финали, подобрявайки постижението на канадеца Атиба Хъчинсън. Бившият капитан на Канада беше на 39 години и 292 дни, когато започна срещата срещу Хърватия на Световното първенство в Катар през 2022 година.
За португалската суперзвезда това е шесто участие на световни финали – постижение, което малцина футболисти могат да доближат. Срещу ДР Конго Роналдо записа своя мач номер 229 с националния отбор, за който има впечатляващите 143 гола.
Макар да е най-възрастният полеви играч, започвал мач на Мондиал, Роналдо не е най-възрастният футболист, участвал на световни финали. Рекордът принадлежи на египетския вратар Есам Ел Хадари, който игра на 45 години и 161 дни на Световното първенство в Русия през 2018 година.
Преди началото на турнира селекционерът на Португалия Роберто Мартинес подчерта значението на своя капитан за отбора.
"Това е неговото шесто световно първенство, но по начина, по който тренира и се подготвя, изглежда сякаш му е първо. Интензитетът и отдадеността му са пример за всички. Той остава изключително важен за нашата игра“, заяви испанският специалист.
Португалците започнаха отлично срещата, като поведоха още в шестата минута чрез Жоао Невеш, но малко преди почивката Йоан Виса възстанови равенството за ДР Конго.