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Кристиано Роналдо постави нов рекорд на световни първенства

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Спорт
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41-годишният капитан на Португалия стана най-възрастният полеви футболист, започвал мач на Мондиал, при дебюта си на шести световни финали

кристиано роналдо постави нов рекорд световни първенства
Снимка: AP Photo
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Кристиано Роналдо продължава да пренаписва футболната история. Нападателят на Португалия постави нов рекорд на световните първенства, след като започна като титуляр в двубоя срещу ДР Конго на Мондиал 2026 на възраст 41 години и 132 дни.

С това Роналдо се превърна в най-възрастния полеви футболист, стартирал мач на световни финали, подобрявайки постижението на канадеца Атиба Хъчинсън. Бившият капитан на Канада беше на 39 години и 292 дни, когато започна срещата срещу Хърватия на Световното първенство в Катар през 2022 година.

За португалската суперзвезда това е шесто участие на световни финали – постижение, което малцина футболисти могат да доближат. Срещу ДР Конго Роналдо записа своя мач номер 229 с националния отбор, за който има впечатляващите 143 гола.

Макар да е най-възрастният полеви играч, започвал мач на Мондиал, Роналдо не е най-възрастният футболист, участвал на световни финали. Рекордът принадлежи на египетския вратар Есам Ел Хадари, който игра на 45 години и 161 дни на Световното първенство в Русия през 2018 година.

Преди началото на турнира селекционерът на Португалия Роберто Мартинес подчерта значението на своя капитан за отбора.

"Това е неговото шесто световно първенство, но по начина, по който тренира и се подготвя, изглежда сякаш му е първо. Интензитетът и отдадеността му са пример за всички. Той остава изключително важен за нашата игра“, заяви испанският специалист.

Португалците започнаха отлично срещата, като поведоха още в шестата минута чрез Жоао Невеш, но малко преди почивката Йоан Виса възстанови равенството за ДР Конго.

#Мондиал 2026 # Кристиано Роналдо #Национален отбор на Португалия по футбол

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