Кристиано Роналдо се завърна в игра с два гола при успех на Ал-Насър

Ал-Насър победи Ал Найма с 5:2 в мач от 27-ия кръг на Саудитската професионална лига. Звездата на победителите Кристиано Роналдо се завърна в игра, след като пропусна последните два мача.

Гостите откриха резултата в Рияд в предпоследната минута от редовното време на първата част. Ракан Раджех Алтулайхи стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Фелипе.

В добавеното време на полувремето домакините стигнаха до обрат. Макар минималното добавено време да бе 7 минути, Абдула Ал Хамдан възобнови равенството в 53-ата минута, като засече подаване с глава във вратарското поле на Абдулалех Ал Амри.

Едва минута и 16 секунди по-късно възпитаниците на Жорже Жезуш поведоха в резултата. Садио Мане проби в пеналтерията и изпрати топката в горния далечен ъгъл.

След почивката футболистите на бившия треньор на ЦСКА Нестор Ел Маестро изравниха. Минута и 25 секунди след подновяването на играта през второто полувреме Фелипе направи резултата с удар от вътрешността на наказателното поле.

В 56-ата минута домакините получиха дузпа за игра с ръка на Абдула Хаусауи, който блокира с ръка изстрел от пряк свободен удар на Кристиано Роналдо. Именно португалецът се разписа от бялата точка.

Нападателят удвои головата си сметка в 73-ата минута. 41-годишният голмайстор овладя подаване в пеналтерията на резервата Науаф Бушал и стреля в близкия ъгъл. Първоначално голът не бе зачетен заради засада на защитника, но ВАР потвърди легитимността на попадението.

Футболистите в жълто стигнаха до 5-и гол в 5-ата минута на добавеното време. Садио Мане засече успоредно на голлинията подаване по земя във вратарското поле на появилия се от резервната скамейка Салем Ал Нажди.

Ал-Насър оглавява класирането с актив от 70 точки, докато Ал Найма остава на последната 18-а позиция в подреждането с 8 пункта.