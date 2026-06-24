Кристиано Роналдо: Върнах се! (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо отговори по най-категоричния начин на съмненията около представянето си на световното първенство. Капитанът на Португалия отбеляза два гола при разгромната победа с 5:0 над Узбекистан и записа поредна историческа страница в кариерата си.

След последния съдийски сигнал 41-годишният нападател се обърна към телевизионните камери с емоционалното послание: „Върнах се! Върнах се!“, отправено към всички, които поставиха под въпрос ролята му след разочароващото равенство 1:1 срещу ДР Конго в първия мач на Португалия.

Роналдо откри резултата още в шестата минута с ефектен удар от воле след центриране на Жоао Кансело, а малко по-късно удвои актива си след отличен извеждащ пас на Бруно Фернандеш. Така той се превърна в първия футболист в историята с голове на шест различни световни първенства.



“Ha sido una semana difícil con críticas, la opinión pública fue dura con los compañeros y hacia mí. Son 23 años así. No pasa nada. Cuando las cosas van bien, Cristiano bien, si van mal, Cristiano es un retirado y está viejo.”



Video @OndaCero_es pic.twitter.com/mEIbxtMyS0 — Alberto Fernández (@afernan9) June 23, 2026

„Много съм щастлив, но най-важното е работата на отбора и увереността, която тази победа ни дава. Индивидуалните рекорди са приятни, но моята цел винаги е да помагам на тима да постига своите цели“, заяви Роналдо след срещата.

Селекционерът Роберто Мартинес също застана твърдо зад своя капитан и подчерта значението му за отбора.

„Това беше трудна седмица за всички нас. Имаше критики и шум отвън, които според мен бяха несправедливи. Кристиано беше перфектният капитан – концентриран, спокоен и използващ огромния си опит. Той е пример както на терена, така и в съблекалнята“, коментира наставникът.

Бившият съотборник на португалеца в Манчестър Юнайтед Уейн Рууни също изрази възхищението си от представянето му.

„Да отбележиш два гола на световно първенство на 41 години е невероятно. Той винаги е реагирал по този начин на критиките. Това е Кристиано – винаги гладен за успехи и винаги готов да покаже защо е сред най-великите в историята“, заяви англичанинът.

С двата си гола Роналдо затвърди статута си на една от емблемите на световния футбол и даде сериозна заявка, че въпреки възрастта си остава ключова фигура в амбициите на Португалия за силно представяне на Мондиал 2026.