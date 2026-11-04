Кристин Илийна пристигна в Дакар, Никълъс Наков започна подготовка за Младежките олимпийски игри

Българските представители продължават подготовката си за предстоящите стартове на Младежките олимпийски игри в Дакар. Състезателката по плажна борба Кристин Илийна пристигна в Сенегал, докато националът по спортна гимнастика Никълъс Наков проведе първата си тренировка в състезателната зала.

16-годишната Илийна пристигна рано сутринта заедно със своята треньорка Даяна Пашева и се настани в олимпийското село. Българката ще проведе първоначалната си подготовка във фитнеса, а на 5 ноември ще отпътува за Сали, където ще се състезава в дисциплината плажна борба.

Курортният град се намира на около 80 километра южно от Дакар, а за Илийна предстоящото участие ще бъде дебют в плажната борба.

Междувременно Никълъс Наков направи първото си занимание в залата за спортна гимнастика под ръководството на треньора Делян Димитров. На 5 ноември българският национал ще проведе и официалната си подиум тренировка преди началото на състезанията.

Първа тренировка в Дакар проведе и представителката ни в стрелбата с лък Неда Кендерова. Нейното участие в олимпийския турнир започва на 6 ноември.

След ден без българско участие в състезателната програма, на 5 ноември за отличията ще се бори 17-годишната Юлия Плахенборх в дисциплината стрийт скейтборд.

Зрителите могат да проследят състезанията от Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ и на сайта на обществената телевизия.