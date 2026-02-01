Кристин Лагард: 358 милиона души споделят нашата валута и бъдеще

„Днес се навършва един месец, откакто България се присъедини към еврозоната, което означава, че 358 милиона души споделят нашата валута и нашето общо бъдеще“ – това написа днес Кристин Лагард, президент на Европейската централна банка.

От днес България официално навлезе в нов етап от икономическата си история като пълноправен член на еврозоната.

С присъединяването си България стана част от общността на държавите, които използват еврото – валута, споделяна от 358 милиона европейци. Tова е важна стъпка към по-дълбока финансова стабилност, по-лесни разплащания и по-силна интеграция в ЕС.

Думите на Кристин Лагард подчертават символичното значение на момента – не само смяна на валута, а споделено европейско бъдеще.