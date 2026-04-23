Кристиян Балов: Искам да изляза максимално бързо в чужбина

Крилото на Славия Кристиян Балов смята, че тимът му е заслужавал да играе поне във втората група за местата 5-8 в плейофната фаза на първенството на Първа лига, но грешките в мачовете със Септември София и с Монтана са им коствали класирането.

Така „белите“ останаха в групата за разпределение на 9-16 място, но са амбицирани да използват това време за собствено надграждане и атака на местата за европейските турнири догодина.

Балов беше награден за Футболист №1 на месец март, като събра 16 от 29 журналистически гласа. Втори остана капитанът на Левски Георги Костадинов, който има 13.

"Благодаря на всички гласували за мен, а също така и на моя отбор. През изминалия месец направихме много добри игри, но за жалост не се отплатиха с 8-ото място. Но се надявам по-нататък да се представим по-добре. За мене беше чест да съм най-добър млад играч на 2025-а година. Искам да продължа да се развивам и да надграждам", започна Балов, след като получи наградата.

Играчът призна, че той и съотборниците му има по-слаба мотивация за оставащите мачове, след като не завършиха редовния сезон между 5-о и 8-о място.

"Мотивацията вероятно ще намалее. За нас беше важно да сме в групата 5-8 място, за да се преборим за Европа. Сега ще трябва да играем за себе си и искаме да побеждаваме. Имаше доста мачовете, в които загубихме важни точки в последните минути. Излизахме да печелим и дори да изравняваме, но нямахме късмет. Накрая направихме най-сложното – победихме Черно море във Варна, а след това паднахме у дома от Септември и Монтана и именно тези два мача ни изиграха лоша шега, след като не успяхме да ги вземем. Не бих казал, че сме ги подценили тези срещи, защото винаги играем за победа. Сякаш имаше лека доза напрежение. Има нещастие във всеки от нас, все пак искахме да зарадваме феновете. В следващия сезон се надявам да се борим за Европа", добави той.

Новото правило за наличието на поне един български играч до 23 години през следващия сезон според него е добро и ще помогне.

"За мен е много добро решение. Така ще се спомогне за националния отбор, ако бяха двама – още по-добре. Така ще се помогне за промяна на българския футбол", смята полузащитникът.

Балов е обект на интерес от доста отбори, като не е изключено в Славия да пристигне скоро и оферта за него. Той неведнъж е казвал, че иска да опита късмета си зад граница

"За момента не мога да кажа къде ще играя. За следващия сезон не мога да говоря, сега съм футболист на Славия, най-важното е да съм здрав, а другото ще се получи. Лудогорец и ЦСКА? Искам да изляза максимално бързо навън, в чужбина, да вървя още по-нагоре и да доразвия моите качества. Нямам притеснение от различното ниво на футбола в България и зад граница. Говорих с Мартин Георгиев, който е сега в АЕК (Атина), той ми е много близък приятел. В началото му е било много трудно, много натоварващи тренировки, връщал се е с мускулна треска в къщи. Но с времето става по-лесно. Психически съм готов, всеки трябва да излезе от зоната си на комфорт в един момент. На този етап Белгия и Нидерландия са ми цел, защото това са първенствата, в които един млад футболист може да се развие максимално", допълни халфът.

Въпреки доста скромната си възраст, Балов вече записа минути и в националния отбор на България, като беше част от групата за турнира „FIFA Series 2026” в Индонезия. Той благодари на треньора Александър Димитров за доверието и вярва, че скоро феновете на "лъвовете" ще имат поводи за радост.