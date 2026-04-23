Веласкес: Искаме да направим голям мач и да спечелим

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя срещу ЦСКА на старта на плейофите. Срещата е в събота, а испанецът е убеден, че отборът му е тренирал добре през последните две седмици и е готов да се противопостави по най-добрия начин на съперника.

"Сангаре и Карл Фабиен се развиват положително, не са във възходяща линия. Сангаре все още не е в състояние да тренира с отбора. Фабиен започна тази седмица да тренира наравно в останалите, той може дори да влезе в групата за мача", каза Веласкес за контузените играчи.

"Очевидно е, че гледах Лудогорец - ЦСКА. Равностоен мач, здрав и оспорван. Но въпрос на задълбочен анализ са силните и слаби страни на съперника", добави испанецът за ЦСКА.

"Възстановявахме се след последния мач. Спечелихме време за футболисти, като Сангаре и Фабиен. Срещу ЦСКА имахме и играчи с леки контузии, възползвахме се от времето да ги възстановим. Работихме върху подготовката за мача. Тази седмица излезе и информацията кога и срещу кого ще се изправим в плейофите", отговори Валаскес на въпрос как е оползотворил времето между двете фази на сезона.

"Майкон е много добре. Беше жалко, че не можем да разчитаме на него за последните мачове, но в последните месеци той се разви във всички аспекти. Тези две седмици се подготвя по отличен начин. Ще видим дали ще бъде титуляр или не, но тренира много добре. Остава още една тренировка, имаме идея как да изглеждаме в дербито. Днес следобед ще анализираме някои неща, но сме наясно. Разбира се, трябва да преценим за някои футболисти в какво състояние са. След това ще вземе решение кои ще стартират", каза треньорът за плановете му за мача.

"Не знам дали има с какво да ни изненада ЦСКА, винаги е възможно. Играхме с четирима защитници в линия, но що се отнася до позициите, ние имаме голямо богатство в избора. Както винаги, ще видим накъде ще отиде мачът, но ще подготвим и ще искаме мачът а отиде в посоката, в която ние искаме", каза още Веласкес.

"По никакъв начин играчите ни не са напрегнати - щастливи, доволни са. Горди от работата, която извършват, и отговорни. Единственото им желание е да направят голям мач и да го спечелят", смята испанецът.