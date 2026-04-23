Всеки пети у нас живее под линията на бедност
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Чете се за: 04:45 мин.

Веласкес: Искаме да направим голям мач и да спечелим

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Треньорът на Левски говори за предстоящото дерби с ЦСКА в сряда.

Хулио Веласкес
Снимка: БГНЕС
Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя срещу ЦСКА на старта на плейофите. Срещата е в събота, а испанецът е убеден, че отборът му е тренирал добре през последните две седмици и е готов да се противопостави по най-добрия начин на съперника.

"Сангаре и Карл Фабиен се развиват положително, не са във възходяща линия. Сангаре все още не е в състояние да тренира с отбора. Фабиен започна тази седмица да тренира наравно в останалите, той може дори да влезе в групата за мача", каза Веласкес за контузените играчи.

"Очевидно е, че гледах Лудогорец - ЦСКА. Равностоен мач, здрав и оспорван. Но въпрос на задълбочен анализ са силните и слаби страни на съперника", добави испанецът за ЦСКА.

"Възстановявахме се след последния мач. Спечелихме време за футболисти, като Сангаре и Фабиен. Срещу ЦСКА имахме и играчи с леки контузии, възползвахме се от времето да ги възстановим. Работихме върху подготовката за мача. Тази седмица излезе и информацията кога и срещу кого ще се изправим в плейофите", отговори Валаскес на въпрос как е оползотворил времето между двете фази на сезона.

"Майкон е много добре. Беше жалко, че не можем да разчитаме на него за последните мачове, но в последните месеци той се разви във всички аспекти. Тези две седмици се подготвя по отличен начин. Ще видим дали ще бъде титуляр или не, но тренира много добре. Остава още една тренировка, имаме идея как да изглеждаме в дербито. Днес следобед ще анализираме някои неща, но сме наясно. Разбира се, трябва да преценим за някои футболисти в какво състояние са. След това ще вземе решение кои ще стартират", каза треньорът за плановете му за мача.

"Не знам дали има с какво да ни изненада ЦСКА, винаги е възможно. Играхме с четирима защитници в линия, но що се отнася до позициите, ние имаме голямо богатство в избора. Както винаги, ще видим накъде ще отиде мачът, но ще подготвим и ще искаме мачът а отиде в посоката, в която ние искаме", каза още Веласкес.

"По никакъв начин играчите ни не са напрегнати - щастливи, доволни са. Горди от работата, която извършват, и отговорни. Единственото им желание е да направят голям мач и да го спечелят", смята испанецът.

"В някои ситуации ни се получаваше, в някои - не. При някои ситуации имаше добра ситуация за Око-Флекс, при друга се стигна до положението ни за гол. Имахме ситуация, в която Лапоухов успя да спаси. Но това са неща, които трябва да контролираме. На базата на нашите възможности ще се опитаме да създадем възможности, при които ще затрудним съперника", завърши Хулио Веласкес.

#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари на всички родени след 2008 година
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
Семен Новиков: Чувствах се като дете без родители на европейското
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Кристиян Балов: Искам да изляза максимално бързо в чужбина
Илия Груев се е контузил на тренировка
Васил Минев ще ръководи дербито между ЦСКА и Левски
Душан Косич: Не трябва да подценяваме реванша с Арда
Александър Тунчев: Направихме твърде много подаръци на Локомотив
Локомотив Пловдив разгроми Арда като гост и е с единия крак на финала за Купата
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
На прага на летските отпуски: По-високи цени и много отменени полети
Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на един от шофьорите на преобърнатия автобус край Малко Търново
Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
Само на хартия: БАБХ издирва 321 „изчезнали" животни от...
Обвиненият в убийството на баща си в Пловдив остава под стража
Сами решаваме с кой лекар да споделим информация от здравното си досие
