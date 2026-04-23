Васил Минев ще ръководи дербито между ЦСКА и Левски

Международният съдия Васил Минев получи третото „Вечно дерби“ за сезона между ЦСКА и Левски, което ще се играе в 1-ия кръг от втората фаза на Първа лига. Мачът на Националния стадион „Васил Левски“ е в събота (25-и април) от 16:00 часа.

За Минев това е първо доверие от страна на Съдийската комисия да ръководи столичния сблъсък. През този сезон Минев все още не е ръководил мач на ЦСКА, докато има цели четири от всичките си 11 в елита с участието на Левски. Това са победата над Черно море във Варна (3:1), над Спартак Варна в София с 2:1, както и пораженията с 0:2 от Славия и от Лудогорец с 0:1.

Помощници на Минев ще бъдат Петър Митрев и Дарин Иванов. За ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Станимир Тренчев, а четвърти съдия е Венцислав Митрев.