ЦСКА 1948 обяви трети нов играч

Отборът на ЦСКА 1948 привлече боливийския дефанзивен халф Ектор Куеяр със свободен трансфер, обявиха от клуба. Той е на 25 години и "червените" ще бъдат първият отбор на южноамериканеца в Европа.

"ЦСКА привлече боливийския дефанзивен халф Ектор Куеяр. 25-годишният футболист е национал на Боливия и ще подсили халфовата линия на "червените". Пожелаваме му много здраве, силни мачове и успехи с червената фланелка. ¡Bienvenido al CSKA!", пишат от ЦСКА 1948 в социалните мрежи.

Куеяр е третото попълнение на "червените" през сезона след офанзивния халф Жул Майер и централния защитник Костадин Илиев.