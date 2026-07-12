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Ботев Пловдив спечели последната си контрола преди сезона

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Спорт
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Пловдивчани се наложиха над Берое

Ботев Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
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Ботев Пловдив надигра Берое с 4:0 в последната си контрола преди началото на сезона. Срещата се игра на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и бе и официално представяне на състава на Ботев за новия сезон.

Браян-Антони Хайн откри резултата в 13-а минута след асистенция на Велиян Видолов.

Домакините отбелязаха още две попадения в рамките на минута през втората част. В 56-та минута Самуел Калу вкара за 2:0, а секунди по-късно Димитър Тонев прати топката в мрежата на Берое за трети път.

Новото попълнение на "жълто-черните" Чидера Окох оформи крайното 4:0 с глава в 82-а минута.

#Ботев Пловдив

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