Валери Божинов стартира работа в Левски

Левски привлече в редиците си Валери Божинов. Действащият шампион в Първа лига назначи бившия футболист и телевизионен анализатор за коментатор в "Левски ТВ". Той ще бъде специален гост на разширеното "Мачдей студио" на "сините" , което от новия сезон ще продължава над три часа.

Първият ефир на Божинов, който вкара 14 гола за "сините" в различни периоди, е преди мача от Шампионската лига с Борац Баня Лука във вторник.

"Гледали сте го на терена. Слушали сте го в студиото. Скандирали сте името му, сигурни сме. Но дали сте го чували да коментира футболна среща? Надали.

"Представяме ви най-новия проект на ЛевскиТВ – нашето значително разширено Мачдей студио. А една от основните фигури в него ще бъде не кой да е, а Валери Божинов. Той ще бъде специалният гост-коментатор на "сините" двубои.

"Това обаче не е всичко. Очакват ви близо четири часа най-левскарско съдържание на всеки домакински мач. Ексклузивни интервюта с футболисти и треньори преди и след срещата, включвания с фенове пред Сектор "А", атмосферата около и на стадиона. С две думи – ще ви дадем поглед отвътре в "синята" кухня, какъвто не сте имали никога досега.

"Започваме още във вторник. Очаквайте ни на живо във Facebook и YouTube от 19:30 часа, а след това се насладете на живия коментар на Валери Божинов от срещата, както и на много атмосфера от трибуните.

Този проект е най-вече за хората, които няма да могат да бъдат на стадиона. Защото знаем, че всички вие обичате Левски еднакво силно, независимо в коя точка на света се намирате", съобщават от ПФК Левски.