БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на...
Чете се за: 01:02 мин.
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

24 души са ранени в Осло след публично гледане на Норвегия - Англия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Мачът е бил изгледан от близо 135 хиляди души в центъра на норвежката столица.

души ранени осло публично гледане норвегия англия
Слушай новината

24 души са ранени в Осло след публичното гледане на четвъртфинала на световното първенство по футбол между Норвегия и Англия, който "викингите" загубиха с 1:2 тази нощ.

Столичани разполагаха няколко фен-зони с големи екрани, а след мача 24 пациенти са потърсили лечение заради инциденти, свързани пряко с мача, съобщава "Афтенпостен". От вестника уточняват, че нито едно от нараняванията не е причинено от вайръл гребането, което привържениците на Норвегия правят не само на стадиона, а и на публични места.

Според неофициални данни на агенция НТБ, мачът е бил изгледан от близо 135 хиляди души в центъра на Осло.

През тази година Норвегия направи най-доброто си класиране на световни финали, след като достигна до четвъртфиналите. Предишното върхово постижение в съвременната история е осминафиналът от Франция 1998.

Свързани статии:

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Гледайте всички двубои по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни
Чете се за: 24:50 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
2
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
4
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
5
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
6
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Футбол

Валери Божинов стартира работа в Левски
Валери Божинов стартира работа в Левски
Борусия даде зелена светлина на Карим Адейеми за трансфер в Барселона Борусия даде зелена светлина на Карим Адейеми за трансфер в Барселона
Чете се за: 01:57 мин.
Всичките отбори от Топ 4 в ранглистата на ФИФА с място на полуфиналите на Мондиал 2026 Всичките отбори от Топ 4 в ранглистата на ФИФА с място на полуфиналите на Мондиал 2026
Чете се за: 03:12 мин.
Лудогорец близо до трансфер с национал на Египет Лудогорец близо до трансфер с национал на Египет
Чете се за: 00:40 мин.
Германец пое юздите в Лудогорец Германец пое юздите в Лудогорец
Чете се за: 02:22 мин.
Джордан Пикфорд оглави върха на Англия за най-много мачове на световни първенства Джордан Пикфорд оглави върха на Англия за най-много мачове на световни първенства
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия" ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Иран атакува бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар,...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ