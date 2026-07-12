24 души са ранени в Осло след публично гледане на Норвегия - Англия

24 души са ранени в Осло след публичното гледане на четвъртфинала на световното първенство по футбол между Норвегия и Англия, който "викингите" загубиха с 1:2 тази нощ.

Столичани разполагаха няколко фен-зони с големи екрани, а след мача 24 пациенти са потърсили лечение заради инциденти, свързани пряко с мача, съобщава "Афтенпостен". От вестника уточняват, че нито едно от нараняванията не е причинено от вайръл гребането, което привържениците на Норвегия правят не само на стадиона, а и на публични места.

Според неофициални данни на агенция НТБ, мачът е бил изгледан от близо 135 хиляди души в центъра на Осло.

През тази година Норвегия направи най-доброто си класиране на световни финали, след като достигна до четвъртфиналите. Предишното върхово постижение в съвременната история е осминафиналът от Франция 1998.